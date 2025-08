Slovenski odbojkarji v ligi narodov že tretjič četrti

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov že tretjič osvojila nehvaležno četrto mesto. Po četrtfinalni zmagi nad Francozi v kitajskem Ningboju so Slovenci izgubili polfinale proti svetovnim prvakom iz Italije – bilo je 1:3 (22:25, 25:22, 21:25, 18:25), ter z 1:3 (25:23, 20:25, 23:25, 19:25) danes še tekmo za tretje mesto proti Brazilcem. V slovenski reprezentanci sta bila znova tudi Bistričana Tonček in Žiga Štern. Za Slovenijo je med drugim igral tudi Rok Bračko iz Hoč.

Selektor slovenske reprezentance Fabio Soli je po zadnji tekmi povedal: »Če se ozrem na celotno pot v ligi narodov, je današnja tekma še enkrat več pokazala, da smo kot ekipa zelo zrastli, vendar pa to ni dovolj, da lahko na taki ravni osvojiš medaljo. Če pogledamo na začetek, dva meseca in pol nazaj, smo lahko zadovoljni. Imamo novo ekipo in veliko mladih igralcev, a v mislih moramo ves čas imeti, da če hočemo še kaj več, moramo še napredovati in trdo delati. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, saj smo glede na pričakovanja, ki smo jih imeli na začetku, svojo nalogo opravili dobro. A tu se ne smemo ustaviti. V našo prihodnost moramo vložiti še več energije, saj želimo ostati med najboljšimi. Tekma proti Franciji in to, kar smo naredili danes, mora biti za nas podlaga, da zgradimo še nekaj boljšega kot danes.«

Foto: VolleyballWorld

