Slovenski odbojkarji svetovno prvenstvo začeli z zmago

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Na papirju najlažjega nasprotnika v skupini E – ekipo Čila, je premagala s 3:0 (25:19, 25:20, 25:16). V slovenski izbrani vrsti je bil s 15 točkami najbolj učinkovit Bistričan Tonček Štern. Njegov brat Žiga Štern jih je prispeval 9. Za Slovenijo med drugim igra tudi Rok Bračko iz Hoč.

Slovenci se bodo v ponedeljek pomerili z Bolgarijo, v sredo pa še z Nemčijo. V osmino finala bosta napredovali dve najboljši reprezentanci.

Izjava po prvi tekmi:

Fabio Soli, selektor Slovenije: »Danes nisem zadovoljen samo z rezultatom, ampak tudi s tem, kako je ekipa funkcionirala na igrišču in kako so fantje držali skupaj. Kot ste rekli, je današnji dan postregel s kar nekaj presenečenji, med drugim s tem, ko je Portugalska premagala Kubo. Že res, da je na svetovni lestvici velika razlika med našo pozicijo na lestvici in pozicijo Čila, ampak potrebno je igrati vsako tekmo in zmago si je potrebno prislužiti. Danes smo odigrali dobro tekmo. Nekaj ur pred njo smo se odločili, da jo bomo začeli s Tončkom Šternom in Nikom Mujanovićem, saj Urnaut danes ni bil v popolnem stanju, da bi lahko igral. Ta način nam zagotovo ne koristi v sistemu, ki smo ga razvili tekom Lige narodov, zato moramo igrati nekoliko drugače. Vesel sem za rezultat, moramo pa stvari še izboljšati do naslednje tekme, saj nam bo nasproti stala močna ekipa Bolgarije.«

Foto: VolleyballWorld