Slovenski odbojkarji najboljši v rednem delu lige narodov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je končala z nastopi v rednem delu lige narodov. V domačih Stožicah so Slovenci na tretjem turnirju na svoj račun dodali še štiri zmage. V zadnjih dneh so bili boljši od Argentincev, Kubancev, Italijanov in Srbov. Skupaj so slovenski odbojkarji zbrali enajst zmag in le enkrat izgubili, kar pomeni, da na zaključni turnir, ki bo na Poljskem, odhajajo kot najboljša ekipa rednega dela. V četrtfinalu bodo igrali z Argentinci.

V slovenski reprezentanci, ki si je med drugim tudi dokončno priigrala vstopnico za olimpijske igre v Parizu, sta tudi Bistričana, brata Tonček in Žiga Štern. Za Slovenijo med drugim igra tudi Rok Bračko iz Hoč.

Foto: VolleyballWorld

