Slovenski odbojkarji na Filipinih potrdili pot v Gdansk

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Filipinih odigrala še zadnji turnir ligaškega dela lige narodov. Po porazih proti Poljski in Italiji, ter zmagi nad Kitajci so Slovenci za konec s 3:0 v nizih premagali še Nizozemsko.

Izbranci romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja so na Filipinih potrdili preboj na zaključni turnir najboljše osmerice. Četrtfinalni tekmec, ki bo 20. julija v poljskem Gdansku stal nasproti slovenskim odbojkarjem, še ni znan. Bo pa to najverjetneje drugouvrščena ekipa ligaškega dela, kar pomeni Japonska ali ZDA. Vsi pari četrtfinala pa bodo znani po zadnjih tekmah v ameriškem Anaheimu v noči na ponedeljek. Bistričan Žiga Štern je Slovenijo zastopal tudi na Filipinih.

“Današnja tekma je bila v prvi vrsti zelo pomembna za lestvico, štel je vsak niz in praktično vsaka točka. Vsi vemo, kaj nam vse to prinaša. Morali smo igrati z vso močjo in tudi pametno. Vesel sem, da so se igralci po tekmi z Italijo tako dobro odzvali. Ni nam bilo lahko. Na začetku smo proti Poljakom odigrali pet nizov, takoj je sledila težka tekma s Kitajsko, zatem še tretja zaporedna z Italijo. Porabili smo veliko energije in se tudi emotivno izpraznili. Danes sem čakal, da bom igralce spet videl povezane na igrišču, da se bodo borili v vseh trenutkih, ki jih bo ponudila tekma, tako v lažjih kot v težkih. In zelo sem ponosen na svoje igralce, da so, ko so Nizozemci igrali zares dobro in zares močno pritiskali na nas, odigrali odraslo. To je danes naredilo razliko in zelo ponosen sem na fante,” je po tekmi z Nizozemci povedal Cretu.

Foto: VolleyballWorld

