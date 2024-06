Slovenski nogometni prvaki iz Celja so že začeli priprave na novo sezono

Manj kot tri tedna časa so za polnjenje baterij imeli nogometaši Celja. Državni prvaki so namreč kot prvi med slovenskimi prvoligaši začeli priprave na novo sezono. Trener članske ekipe Damir Krznar je na uvodnem treningu na Skalni kleti pozdravil 26 nogometašev. Med temi zaradi reprezentančnih obveznosti ni bilo Žana Karničnika, prišli pa so v minuli sezoni posojeni Tin Matić, Artem Bilyi in Karlo Špeljak.

Uvodni del priprav bodo Grofje opravili doma. V tem času bodo odigrali pripravljalni tekmi s Kranjem (13. junij) in bosansko-hercegovskim prvakom Borcem iz Banje Luke (19. junij). Nato sledi 21. junija selitev v Kranjsko Goro, kjer bodo do 1. julija. Prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pa bodo Celjani predvidoma odigrali že 9. ali 10. julija. (Jure Mernik)

Foto: NK Celje

