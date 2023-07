Slovenski košarkarji v Celju premagali Kitajce

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je odigrala prvo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom, ki bo konec avgusta in v začetku septembra. Tokrat še brez Luke Dončića so izbranci selektorja Aleksandra Sekulića v Celju Kitajce premagali s 75:73. Igralec tekme je bil Bistričan Klemen Prepelič, ki je dosegel 20 točk.

Izjavi:

Aleksander Sekulić, selektor slovenske moške reprezentance:

”Prebili smo led. Za nami je zahteven teden. Vidi se, da imajo fantje še težke noge. Tudi met ni stekel. A pomembno je, da smo pokazali energijo, se sprostili in v končnici prišli do zmage. Ta ni bila samoumevna. Kitajska ima močno ekipo in igra zelo fizično. Morali smo se prilagoditi. Čaka pa nas še veliko dela.”

Klemen Prepelič, kapetan slovenske moške reprezentance:

”Treba se je zavedati, da je za nami vsega sedem dni treningov. Imamo nekaj novincev. Nekaj fantov manjka. Pod košem se je odprla luknja. Posledično smo naredili veliko napak. A vemo, da je to le obris reprezentance. Imamo energijo, a je bila igra še daleč od želenega.”

Na povabilo Košarkarske zveze Slovenije in Mestne občine Celje so se tekme udeležili tudi nekateri gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Gasilske zveze Celje ter zaposleni v javnih celjskih podjetjih, ki so sodelovali pri odstranjevanju posledic vremenskih ujm, ki so Celje in okolico prizadele v minulih dneh. V dvorani Zlatorog se je sicer skupaj zbralo približno 3.000 gledalcev.

