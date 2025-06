Slovenski atleti bodo v Mariboru napadli 1. divizijo evropske atletike

Maribor bo ta teden gostil ekipno evropsko prvenstvo 2. in 3. divizije v atletiki. ‘Tretjeligaši’ bodo svoje opravili v torek in sredo, konec tedna pa se bo 16 reprezentanc potegovalo za napredovanje med evropsko elito. V drugem kakovostnem razredu je tudi slovenska reprezentanca, v kateri se spogledujejo z napredovanjem. »Odkrito ciljamo na preboj v 1. divizijo, med elito evropske atletike, med 16 najboljših atletskih držav v Evropi. Nesporno nekateri naši atleti med elito že spadajo. Upam pa, da bodo svoje doprinesli tudi ostali atleti, ki so sicer tik pod vrhom, in da jih ekipni duh, ki je letos neverjeten, ponese v 1. divizijo,« je pred začetkom tekmovanja za Radio Rogla in tednik Celjan dejal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

Daljši pogovor s Fegušem, tudi o njegovem predsedovanju in razvoju slovenske atletike, je objavljen v Celjanu. (Jure Mernik)

Foto: Vid Ponikvar / Sportida