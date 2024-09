Slovenske odbojkarice paralimpijske igre končale na šestem mestu

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paralimpijskih igrah v Parizu končala na 6. mestu. Brez uvrstitve v polfinale so Slovenke ostale po eni zmagi in dveh porazih v skupinskem delu tekmovanja – premagale so Ruando, izgubile pa proti Kanadi in svetovnim prvakinjam iz Brazilije. Na današnji tekmi za peto mesto so morale premoč priznati še Italijankam. V slovenski ekipi so bile tri Štajerke: kapetanka – Celjanka Lena Gabršček, Saše Kotnik Hren iz Zreč in Suzana Ocepek iz Tabora pri Vranskem.

Najboljši uvrstitvi slovenskih odbojkaric na paralimpijskih igrah tako ostajata 4. mesti iz Aten 2004 in Pekinga 2008, leta 2012 v Londonu so končale na 6. mestu. (Jure Mernik)

Foto: ParaVolley Slovenia, Facebook