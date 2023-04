S Policijske uprave Celje so pravkar sporočili, da v Slovenskih Konjicah požar dopoldne v celoti uničil farmo piščancev.

V gospodarskem objektu v naselju Ličenca je zgorelo več kot 11.000 piščancev, v celoti so uničeni tudi vsi prostori.

Posredovali so gasilci iz Loč, Slovenskih Konjic, Tepanja in Videža, ki so pogasili poslopje v izmeri 20 krat 60 metrov.

Ogled kraj požara še ni končan, več bo policija sporočila v nadaljevanju.

PŠ