Slovenske Konjice: Za Oničem je uspešna ARG sezona

Avstrijski radioamaterji iz radiokluba Fürstenfeld so 30. septembra v Bad Loipersdorfu organizirali ARG tekmovanje (»lov na lisice«) na UKV področju 144 MHz. Tekmovanja so se poleg avstrijskih in nemških tekmovalcev udeležili tudi slovenski tekmovalci. Med njimi je bil tudi Konjičan Jože Onič, ki je kot najstarejši udeleženec v kategoriji »gostje« zasedel 3. mesto.

14. oktobra pa je radioklub iz Lipnice (Leibnitz) pripravil tradicionalni zaključek ARG sezone s tradicionalno peko kostanjev. Tudi na tem tekmovanju so sodelovali tekmovalci iz Slovenije. Med tekmovalci je tudi tokrat bil Konjičan in tudi tu si je med mnogo mlajšo konkurenco uspel priteči 3. mesto.

S to tekmo se je za letos zaključila ARG sezona, ki je letos prinesla številna tekmovanja tako doma in v tujini. (E. Č.)

Jože Onič (levo).