Slovenske Konjice: včerajšnji požar namerno zaneten?

Včerajšnji požar v Slovenskih Konjicah je bil namerno sprožen. Konjiški policisti danes poročajo o požaru, ko se je včeraj pozno popoldne nad mestom nekaj minut vil črn dim. “Obveščeni smo bili o požaru v podjetju v Slovenskih Konjicah,” poročajo policisti. “V požaru je nastala večja materialna škoda. Z ogledom je bilo ugotovljeno, da je požar namerno zanetila neznana oseba. Ko bodo zbrana vsa obvestila, bomo o tem s kazensko ovadbo obvestili tožilstvo.”

Zagorela je surovina za potrebe proizvodnje na začasnem skladišču podjetja Isokon. Opozoril o nevarnosti za okolje ni bilo.

Odzvali so se tudi v podjetju Isokon. Direktor Uroš Žnidarič in prokurist Marjan Korošec sta pojasnila: »Ugotovljeno je bilo, da je zagorelo na mestu, kjer je bila skladiščena surovina za potrebe proizvodnje. Surovina sicer ne vsebuje strupenih snovi. V požaru je večina materiala ostala nepoškodovana. Črn dim, ki je bil viden, je nastal zaradi saj pri izgorevanju materiala.« V Isokonu so se ob tem zahvalili gasilcem za hitro in učinkovito intervencijo, s katero so požar hitro omejili in pogasili. Nobena oseba ni bila poškodovana. »Po zaključku ogleda mesta požara s strani uradnih preiskovalcev je bil ob njihovi prisotnosti ves material ustrezno odstranjen. Vzrok požara je trenutno neznan in je predmet uradne preiskave, pri kateri družba aktivno sodeluje,« so dodali v Isokonu.

Foto: PGD Slovenske Konjice, Tadej Slapnik

