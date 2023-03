Slovenske Konjice: v podjetju Baumüller Dravinja širijo svoje zmogljivosti

Nova hala nudi prostor za povečanje proizvodnje električne opreme – vrednost vložka je približno pet milijonov evrov.

Širitev podjetja Baumüller Dravinja, slovenskega hčerinskega podjetja nemškega proizvajalca pogonov in avtomatizacije Baumüller, je že skorajda v celoti dokončana, so sporočili iz podjetja. Marca bo nova hala tako pripravljena za vselitev.

Petmilijonska naložba

»Z novim objektom bomo podvojili svoje zmogljivosti za proizvodnjo električne opreme. V novi objekt se seli tudi proizvodnja kablov, s čimer bomo pridobili več prostora za končno montažo v sklopu proizvodnje pločevinastih delov. Površine, ki se bodo sprostile zaradi selitve logistike, bodo uporabljene za proizvodnjo pločevinastih delov.

Selimo nove stroje: prebijalni stroj, laserski rezalnik in varilni robot za obločno varjenje s tehnologijo ‘motion weld’. To izboljšuje možnosti za obdelavo nerjavnega jekla. Hkrati smo z razširjenimi skladiščnimi površinami in tremi novimi sistemi Kardex-Shuttle izboljšali tudi dobavo materialov. Skupno smo vložili skoraj pet milijonov evrov, da bi našim kupcem lahko ponudili zelo kakovostne izdelke,« je na slovesnem odprtju nove hale v proizvodnem obratu Slovenske Konjice povedal Andreas Baumüller, vodilni družbenik skupine Baumüller.

Direktorja podjetja Baumüller Dravinja, Helmut Hauf in Jožef Klajnšek, se veselita, da bo širitev kapacitet omogočila bolj optimalno izpolnjevanje vse večjega števila naročil in rast podjetja.

V nekaj tednih bo tudi novi fotonapetostni sistem na strehah podjetja Baumüller Dravinja priključen na omrežje. Daljši prispevek lahko preberete v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah še danes. (NK)

