Slovenske Konjice: v neurju ujeta oseba v hiši

Okoli 17. ure je Slovenske Konjice prizadela močnejša nevihta. Po besedah poveljnika PGD Slovenske Konjice Andreja Tomažiča je poplavljenih več deset objektov, med njimi sta tudi zdravstveni dom in policijska postaja. V eni od pojavljenih hiš je ujeta oseba, ki jo rešujejo gasilci.

Po podatki Uprave RS za zaščito in reševanje je ob 17.30 območje občine Slovenskih Konjic zajelo močno neurje, v katerem je v pol ure padlo 25 mm, v eni uri pa 41 mm dežja. Sprožili so se zemeljski plazovi, zalite so kleti stanovanjskih in gospodarskih objektov, podrta drevesa in hudourniki so zaprli cesto.

Na terenu je celotna gasilska zveza, gasilci vseh društev odstranjujejo posledice neurja. V pomoč so jim priskočili tudi gasilski kolegi iz GZ Zreče Vitanje in PGD Slovenska Bistrica. Po besedah Tomažiča pa tudi enote PGD Zreče, PGD Gorenje in PGD Vitanje.

1 od 5