SLOVENSKE KONJICE: S slovesno zaprisego postali mladi člani Rdečega križa

Pred dnevi so v Domu kulture Slovenske Konjice pripravili svečanost ob sprejemu drugošolcev med člane Rdečega križa.

Prijetne prireditve so se, poleg predstavnikov in prostovoljcev Rdečega križa, udeležili drugošolci iz vseh šol konjiške, zreške in vitanjske občine.

Za priložnostni program so v sodelovanju s konjiškim Območnim združenjem Rdečega križa tokrat poskrbeli šolarji konjiške Osnovne šole Ob Dravinji. Mlade sta nagovorili predsednica in sekretarka konjiškega združenja Rdečega križa Irena Nečemer in Renata Gabrovec. Po slovesni zaprisegi je približno 230 drugošolcev tudi uradno postalo del organizacije Rdečega križa, zato so jih nagradili še z ogledom gledališke predstave učencev konjiške šole V parku.

