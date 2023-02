Slovenske Konjice: pripravili prvi Festival klobuv, ki so obravali pustno soboto

Na pustno sobotno dopoldne so člani Turističnega društva Slovenske Konjice v Slovenskih Konjicah pripravili prvi Festival klobukov.

Pravo pustno vzdušje je tako minulo soboto zavladalo v konjiškem trškem jedru. Člani Turističnega društva Slovenske Konjice so se na festival klobukov pripravljali več mesecev, izdelali so več sto različnih klobukov, ki so jih podarili različnim organizacijam, tudi varovancem konjiškega Varstveno-delovnega centra, v zameno za prostovoljne prispevke pa so jih Konjičanom in drugim obiskovalcem ponudili tudi na pustno soboto. Predsednik društva Cveto Štefanič je povedal, da so želeli s prijetnim dogodkom povezati generacije in s pisanimi klobuki v mesto pripeljati predvsem dobro voljo in veliko lepega.

Člani konjiške Godbe na pihala so obenem priredili Pustno korakanje z godbo – tokrat so Konjičane razveseljevali v dimnikarskih opravah. (N. K., Foto: TD Sl. Konjice)

