Slovenske Konjice: predsednik Borut Pahor za zasluge v gasilstvu odlikoval Florjana Jančiča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Florjanu Jančiču vročil medaljo za zasluge.

Na popoldanski slovesnosti v Domu kulture Slovenske Konjice je predsednik države Borut Pahor Konjičanu Florjanu Jančiču vročil medaljo za zasluge za njegov pomemben prispevek k slovenskemu prostovoljnemu gasilstvu in za ohranjanje ter varovanje gasilske dediščine.

Florjan Jančič je povedal, da je počaščen, odlikovanje pa razume kot priznanje njegovemu življenjskemu delu, ki ga je v dobršni meri posvetil prav gasilstvu. Zbrane sta poleg Jančiča nagovorila še konjiški župan Darko Ratajc in namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije dr. Janja Kramer Stanjko.

Prireditev, ki jo je povezovala Jerneja Ristič Levart, so popestrili Mladinski pevski zbor OŠ Pod goro in najmlajši gasilci, ki so na odru Doma kulture prikazali gasilsko vajo (poglejte VIDEO).

Podrobneje o tem bomo poročali ta četrtek v novi številki lokalnega časopisa NOVICE. (N. K.)

