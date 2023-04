Slovenske Konjice: pred obnovo avtoceste študija prometa za ‘regionalko’

Da se je treba na obnovo avtocestnega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami dobro pripraviti, poudarjajo župani vseh občin, kjer se bo v času del na avtocesti povečal promet na regionalnih in občinskih cestah. Danes so se na sestanku v Slovenskih Konjicah dogovorili o nekaterih stvareh, ki jih je treba narediti. “Dars zdaj pripravlja študijo ureditve prometa v času obnove viaduktov in predorov. Stanje je takšno, da letos še ne bodo delali, najverjetneje pa bo začetek del naslednje leto. Se je pa treba na to dobro pripraviti. Dogovorili smo se, da bo študija narejena v dveh mesecih in na osnovi tega dokumenta bomo predvideli tudi ukrepe in jih predstavili javnosti,” je po današnjem srečanju s kolegi župani ter predstavniki Policije, Darsa in Ministrstva za infrastrukturo povedal konjiški župan Darko Ratajc.

Ratajc je dodal, da se v lokalnih skupnostih zavedajo, da je treba avtocesto obnoviti. Si pa želijo, da bi bilo to čim manj moteče za ostali lokalni promet. Več podrobnosti s tokratnega sestanka v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

