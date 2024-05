SLOVENSKE KONJICE Postali so mladi člani Rdečega križa

V Tednu Rdečega križa so v Slovenskih Konjicah že tretje leto skupaj z vsemi enajstimi osnovnimi in podružničnimi šolami tega območja pripravili slavnostni sprejem drugošolcev med mlade člane Rdečega križa.

Na prireditvi, ki so jo pripravili pred dnevi v Domu kulture, so spremno besedo pod vodstvom mentorice Rdečega križa OŠ Zreče pripravili člani zreške osnovnošolske ekipe prve pomoči.

Zbrane sta nagovorila predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice Irena Nečemer in ravnatelj OŠ Zreče Peter Kos. Sledila je svečana zaprisega, s katero so učenci vseh šol postali mladi člani Rdečega križa. 350 šolarjev, učiteljev in predstavnikov Rdečega križa si je nato ogledalo še predstavo Nerodna Avguština, ki so jo pod mentorstvom učiteljic pripravili učenci OŠ V parku. Dobili so tudi malico in darilca, ki jih bodo spominjala na ta poseben dan.