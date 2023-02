Slovenske Konjice: Poslovila se je Julijana Kralj

Iz Društva VIZIJA so nam danes sporočili žalostno vest, da se je za vedno poslovila Julijana Kralj iz Slovenskih Konjic.

Julijana Kralj je poleg številnih nagrad za njeno delo v prostovoljstvu leta 2020 v predsedniški palači prejela tudi Nagrado za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljstva. Podelil ji jo je takratni predsednik države Borut Pahor, gre pa za najvišje državno priznanje na področju prostovoljstva.

Julijana Kralj je bila prostovoljka skoraj 50 let. Leta 2000 je bila ena od ustanoviteljic Društva Vizija, ki ga je kar 19 let uspešno vodila. Njeno življenjsko poslanstvo je bilo pomoč parapleginjam in tetrapleginjam – žrtvam nasilja v družini. Gre za njen avtorski program z nazivom ‘Nasilje nad invalidi’, ki je edini tovrstni program v Sloveniji.

Julijana Kralj je tudi prejemnica priznanja Naj osebnost NOVIC v letu 2021 za življenjsko delo.

Vsem njenim izrekamo iskreno sožalje.

Oglas