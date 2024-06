Konjičani se že vozijo in hodijo po obnovljenih Mariborski in Štajerski ulici. V sklopu občinskega praznika so novo pridobitev uradno v uporabo predali danes. Skupaj so uredili približno 500 metrov ceste, vrednost del, ki jih je opravilo domače podjetje Gradnje Marguč, pa je 130.000 evrov. Investitor je bila Krajevna skupnost Slovenske Konjice. (Jure Mernik)

1 od 5