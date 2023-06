Celjska policijska uprava je dopoldne objavila iskanje mladoletne Marise Jakop iz Gabrovnika pri Slovenskih Konjicah, pred nekaj trenutki pa so sporočili, da so jo našli in da je z njo vse v redu.

Kot so navedli ob objavi iskanja, ki je hitro obrodilo sadove, je verjetno bila oblečena v svetlo modre jeans hlače in črno majico z naramnicami, obuta pa v bele natikače znamke Nike.

PŠ