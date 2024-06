Slovenske Konjice: Podjetniki na obisku naše medijske hiše

Danes so našo medijsko hišo obiskali člani Dravinjskega poslovnega kuba Slovenske Konjice. Klub povezuje in združuje vodstvene delavce, podjetnike in obrtnike v Dravinjski dolini.

V naši medijski hiši smo jim predstavili naše lokalne časopise in obe radijski postaji, dobih dvajset zbranih pa sta nagovorila direktorica medijske hiše, Slavica Oblak, in vodja trženja medijske hiše, Peter Klima. Predstavila sta, kaj lahko podjetnikom in obrtnikom naša medijska hiša ponudi v smislu večje prepoznavnosti in uspešnosti njihovih podjetij.

Uspešni podjetniki so si ogledali radijske prostore, s predsednikom kluba, Tadejem Slapnikom, pa smo v živo in pred ‘občinstvom’ izvedli tudi krajši pogovor.

Za goste smo pripravili tudi presenečenje – za njih je nastopila domača glasbenica Buryana.

Člani kluba so se nato odpravili na redno letno skupščino kluba.

