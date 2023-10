Slovenske Konjice: osnovnošolcem predstavljajo perspektivne poklice Dravinjske doline

V Slovenskih Konjicah to dopoldne učencem iz konjiških, loške, zreške in vitanjske osnovne šole predstavljajo perspektivne poklice gospodarstva Dravinjske doline.

Učenci so zjutraj obrtne poklice najprej spoznavali na sejmu v konjiški športni dvorani, nato pa tudi na terenu, v podjetjih, prozvodnih obratih, lokalih.

Mlade želijo obrdržati ‘doma’

Z dogodkom, ki so ga pri konjiški Območni Obrtno podjetniški zbornici pripravili že šestič, želijo mlade navdušiti za poklice, ki jih potrebujejo v lokalnem gospodarstvu, je za Radio Rogla povedal predsednik konjiške zbornice Ivan Furman:

Predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar je v svojem nagovoru mladim med drugim poudaril, da tudi v času hitrega razvoja novih tehnologij in umetne inteligence še vedno ostajajo poklici, ki jih bomo mogli tudi v prihodnje morali opravljati ljudje:

Mlade so nagovorilli tudi konjiški župan Darko Ratajc, ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos in predstavniki podjetij, Barbara Podgrajšek iz Studia B Loče, Marko Rečnik iz podjetja Fijavž Uroš Transport in David Volšak iz podjetja Baumuller Dravinja.

Dogodku so poleg učiteljev, ravnateljev in drugih gostov prisostvovali župani vseh treh občin, poleg konjiškega tudi župana Zreč in Vitanja Boris Podvršnik in Andraž Pogorevc ter poslanec državnega zbora Bojan Podkrajšek.

Dogodek, ki ga je povezoval David Voh, nadaljujejo z ogledom podjetij, kasneje pa si bodo v konjiški športni dvorani ogledali še stand-up nastop komika Aleša Novaka. (NK)