Slovenske Konjice: odpadni ladijski zabojnik lahko postane prijeten dom

V Slovenskih Konjicah pri Centru ponovne uporabe na Tattenbachovi ulici so to dopoldne, na svetovni dan okolja, predstavili zanimivi bivalni enoti, izdelani iz odpadnih ladijskih zabojnikov.

Zabojniki za prevoz tovora, ki bi sicer končali na odpadu ali pa bi za njihovo predelavo potrebovali velike količine energije, so dobili povsem novo uporabno vrednost. Konjiška zabojnika sta primera, kako ponovna uporaba (lahko) deluje v praksi. Tam ni namreč nič novega, celo solarne celice na strehah enot so ponovno uporabljene.

Medtem ko na Norveškem ladijske kontejnerje že uporabljajo v namene bivanja, pa se pri nas trudijo, da bi koncepte tovrstne trajnostne arhitekture šele približali širši javnosti. To si prizadevajo tudi v konjiškem Centru ponovne uporabe skupaj s partnerji, ki sodelujejo v projektu StudioKrog.

“V teh izrednih časih je postalo jasno, da je skrb za naš planet ključnega pomena, saj se soočamo s številnimi izzivi, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje,” so med drugim poudarili na jutranji predstavitvi prenove ladijskih zabojnikov v enoti, kjer je mogoče bivati ali si urediti pisarno, vikend ali kakšen drugi funkcionalni prostor.

Naši novinarji so posneli, kako je videti takšen zabojnik. Video si lahko ogledate TUKAJ.

Daljši prispevek o inovativnih bivalnih enotah, tudi prednostih in cenah tovrstne gradnje, bo objavljen v četrtek v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

(N. K.)

