Slovenske Konjice: odhod ginekologinje, ambulanta ostaja

S 1. oktobrom je Zdravstveni dom Slovenske Konjice zapustila ginekologinja Maja Ivanišević Franić. Odhoda zdravnice po besedah direktorja zavoda Dejana Verhovška kljub aktivnemu iskanju, še niso uspeli nadomestiti. “Kljub temu pa je za zdravstveno varstvo žena poskrbljeno, saj ambulanto začasno izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti ginekologije. Ambulanta bo delovala nekajkrat tedensko po prilagojenem razporedu, zato predlagamo pacientkam, da za naročilo na obravnavo v ambulanti le-to predhodno kontaktirajo,” pojasnjuje Verhovšek. Kontakti ambulante ostajajo nespremenjeni. V ambulanti torej nudijo vse storitve kot doslej, vendar po prilagojenem delovnem času. Do prihoda stalnega zdravnika v polnem obsegu delovnega časa bo ambulanto prevzel začasni nosilec ambulante v manjšem obsegu. V teh dneh pa lahko pacientke pričakujejo tudi obvestilo o prekinitvi izbire ginekologa, kar je posledica odhoda dosedanje ginekologije. “Obveščamo vse pacientke, da v tem trenutku, ko ambulanta deluje z začasnim nosilcem ni takoj potrebna nova opredelitev, ampak predlagamo, da na to počakajo do prihoda stalnega zdravnika, o čemer bomo pravočasno obvestili širšo javnost,” je dodal direktor.