Slovenske Konjice: obnovljeni del šole so uradno odprli z Žurom pod goro

Prenovljeni najstarejši del konjiške osnovne šole Pod goro je znova zaživel s tem šolskim letom, ko so se vanj po letu in pol, ko so bili na nadomestnih lokacijah, vrnili tudi učenci in učitelji. Obnova šole je skupaj z nakupom opreme stala približno štiri milijone evrov in je največji projekt Občine Slovenske Konjice v tem mandatu. Včeraj so pripravili tradicionalni Žur pod goro in še uradno odprli obnovljeno šolo ter jo pokazali tudi širši javnosti. Več kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.

