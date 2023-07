SLOVENSKE KONJICE: Obnovili stavbo na Starem trgu 2

Stavba ob prenovljeni parkovni površini in skulpturi konja v konjiškem Starem trgu je obnovljena. S tem je celoten prostor dobil urejeno in prijetno podobo.

Na mestu, kjer so bili lani porušeni dotrajani objekti na Starem trgu, so uredili manjšo parkovno površino ter postavili skulpturo konja. Letos pa so se lotili še obnove stavbe, ki je prispevala k urejeni podobi mesta.

Izvedli so menjavo oken, prepleskali fasado na severni in zahodni strani objekta ter poskrbeli za manjše zidarske popravke. Na koncu so bila prepleskana še obstoječa lesena okna. Vso delo je znašalo dobrih 20 tisoč evrov. /TV/

