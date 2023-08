Slovenske Konjice: na oratoriju letos kar 174 otrok

Pretekli teden je potekal že 17. oratorij v Slovenskih Konjicah. Letos se ga je udeležilo rekordno število otrok vseh starosti. Bilo jih je kar 174, za njih je skrbelo 46 animatorjev, od tega dva voditelja, Miha Žnidarič in Matija Gusel. Vsi so se animatorstva lotili prostovoljno. Ves teden jih je spremljal junak Bilbo, s katerim so spoznavali verske nauke, vrednote in simbole ter se zabavali ob katehezah in delavnicah.

Posebnost konjiškega oratorija je, da sprejmejo prav vsakega, tudi tiste, ki zakramentov svetega krsta, obhajila ali birme nimajo opravljenega. Udeleži se ga tudi veliko starejših otrok, ki se imajo na oratoiju odlično, saj se animatorji vsem posvetijo in poskrbijo za pravo medgeneracijsko povezovanje.

Neža Levart, ki se je oratorija udeležila že 5. leto zapored, je povedala, da se imajo na oratoriju super. Najraje ima velike igre, prosti čas in druženje z animatorji. Veliko se jih z veseljem vsako leto vrača nazaj.

Vsak dan so naredili jutranji krog, vsakič jih je spremljala pesem iz znamenitega Levjega kralja. Sledila je jutranja molitev, ki jo je vodil kaplan Anton Furar, pri izvedbi oratorija jim je pomagal tudi arhidiakon Jože Vogrin.

Po molitvi so se razdelili v skupine za kateheze, na katerih so se pogovarjali o bogoslužju, junak Bilbo pa jim je pomagal pri razumevanju in medsebojnem povezovanju. Manjkalo ni veliko zabavnih iger. Vsako leto pa ne sme manjkati velika igra, na kateri sodelujejo skupine otrok mešanih starosti. Vsak dan zbirajo točke, ki jih zadnji dan seštejejo in določijo zmagovalno skupino.

Zadnji dan je potekal nekoliko drugače. Že četrtkov večer je bil nekaj posebnega. Najstarejši udeleženci so lahko skupaj z animatorji prespali na oratoriju. Najprej so imeli pod kozolcem kviz o zgodovini konjiškega oratorija, temu je sledil še krst vseh novih animatorjev.

Petek so začeli z delavnicami in zaključili s skupno mašo za starše, nato pa se počasi poslovili. Polni lepih vtisov in novih prijateljstev so konjiški oratorij zaključili. Vsi že komaj čakajo na naslednje leto in upajo, da jih bo ponovno obiskalo tako veliko število otrok kot letos. (T. V.)

