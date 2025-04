SLOVENSKE KONJICE Na Jurjevo nedeljo tradicionalni blagoslov konj

V Slovenskih Konjicah so včeraj obeležili praznik farnega zavetnika, ob tem pa pripravili tradicionalno žegnanje konj.

Čeprav Konjičanom v soboto ni uspelo izvesti tradicionalnega Jurjevanja, prireditev so namreč zaradi dežja odpovedali, Jurijev sejem rokodelstva in kulinarike pa prestavili na september, je včerajšnji farni praznik postregel s sončnim vremenom. Tako so člani domače Jurjeve konjenice v sodelovanju z nadžupnijo Slovenske Konjice opravili tradicionalni blagoslov konj.

Začeli so s svečano povorko skozi Stari trg, sledil je blagoslov konj pred cerkvijo svetega Jurija. Poleg domačih konjenikov so se ‘žegnanja’, ki ga je opravil aridiakon Jože Vogrin, udeležili tudi konjeniki sosednjih društev in drugi.

Več v tiskanih NOVICAH, ki izidejo že v sredo. (NK; Foto: Matej Nareks)