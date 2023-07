Slovenske Konjice: Mobilni heroji v Lambrechtovem domu

V sredo so varovance Lambrechtovega doma obiskali strokovnjaki potujoče delavnice Simbioza Mobilni@. Brezplačno delavnico digitalnega opismenjevanja izvajajo že tretje leto, letos v sodelovanju z Micro Team. Pri tem jih podpira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Štiriurna delavnica je namenjena vsem starejšim od 55 let. Udeleženci se na njej spoznavajo s pametnimi telefoni, tabličnimi in osebnimi računalniki. Varovanci Lambrechtovega doma so se v sredo spoznavali s tabličnimi računalniki, na katerih so ustvarjali umetniške slike in podpise. Zavedajo se, da je današnji svet prepleten z digitalno tehnologijo, zato so za delavnico pokazali veliko zanimanje. Povedali so, da je v njih še vedno strah pred vso tehnologijo in jim takšne delavnice pomagajo, da se ga znebijo in postanejo samozavestni ter samostojni pri uporabi digitalnih pripomočkov.

Z delavnico so pridobili veliko uporabnega znanja, kar jim bo pomagala stopiti v korak s časom ter omogočilo boljšo informiranost. Prav tako so se zelo zabavali in pravijo, da je vsaka takšna dejavnost pri njih zelo dobrodošla. (T. V.)