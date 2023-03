Slovenske Konjice: Minattijevo pesem leta je napisala Bernarda Šmon iz Oplotnice

Ob rojstnem dnevu pesnika Ivana Minattija, Kajuhovem letu, svetovnem dnevu poezije in začetku pomladi smo pred medijsko hišo Novice in Radio Rogla v Slovenskih Konjicah pripravili javno branje poezije z razglasitvijo Minattijeve pesmi leta.

Pri kipu pesnika in častnega občana Slovenskih Konjic Ivana Minattija so se to pomladno dopoldne zbrali predstavniki vseh generacij. Prisluhnili so poeziji Ivana Minattija in Karla Destovnika Kajuha v interpretaciji konjiških gimnazijcev Ambroža Levarta in Sofije Mrzdovnik ter urednice Radia Rogla Valerije Motaln in urednika NOVIC Aleša Mrzdovnika.

Tudi letos smo razglasili zmagovalno pesem nagradnega pesniškega natečaja Minattijeva pesem leta. Minattijevemu pesniškemu natečaje so se tudi letos odzvali številni pesniki občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Nagrado je prejela avtorica pesmi ‘Blizu je pomlad‘ Bernarda Šmon iz Markečice pri Oplotnici.

Vse izbran pesmi bodo v naslednjih tednih predstavili tudi v lokalnem časopisu NOVICE, že od danes pa jih je moč prebrati na posebni razstavi v Minattijevi knjigobežnici v preddverju Radia Rogla.

Prireditev je popestrila tudi okusna Minattijeva kava, ki so jo skuhali v Pubu Tattenbach.

Zbrali smo nekaj foto utrinkov! Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.

