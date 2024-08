Slovenske Konjice: kmalu nove ambulante v stari fizioterapiji

Nekdanje prostore fizioterapije v konjiškem zdravstvenem domu pripravljajo za drugo dejavnost. Računajo, da bi jih lahko znova začeli uporabljati v septembru. »Gre za nekaj manj kot 110 kvadratnih metrov prostorov, kjer bosta v prihodnje delovali dve ambulanti družinske medicine z referenčnima ambulantama in ambulanto za posege,« je pojasnil direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejan Verhovšek. Ob tem so zamenjali še streho in opravili energetsko sanacijo dela stavbe, kjer imata prostore tudi konjiška izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Center za krepitev zdravja. Naložba, ki vključuje še nakup pohištvene in medicinske opreme, bo vredna približno 300.000 evrov. Novih zdravnikov ne bodo zaposlovali, ampak se bosta v prenovljeni del preselili zdravnici Nina Jakop Lunežnik in Slavica Marjanovič. (Jure Mernik)

Foto: Občina Slovenske Konjice