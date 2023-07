Slovenske Konjice, Zreče: zbirajo mobilne telefone

V sodelovanju s Fundacijo Tomo Križnarja na različnih lokacijah po Sloveniji zbirajo rabljene delujoče telefone za dober namen. Pri akciji sodelujejo tudi v Slovenskih Konjicah in Zrečah.

Z mobilniki bodo izboljšali življenja posameznikov v Sudanu. Te naprave predstavljajo dragoceno orodje zdravstvenih pomočnikov, učiteljev prostovoljcev in mladih študentov. Telefon jim omogoča zbiranje in deljenje pomembnih informacij ter dostop do izobraževalnih vsebin in znakov bolezni. Dostop do informacij jim omogoča učenje ter zdravljenje bolnih.

Telefone je mogoče odložiti v posebno škatlo, ki je nastavljena v kavarni Črni kos Zreče in MC Patriot Slovenske Konjice. Podariti jih bo mogoče tudi na festivalu Roots in the Woods 2023. Vsak prispevek jim je v veliko pomoč in lahko spremeni njihova življenja na bolje. (T. V.)