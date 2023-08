Slovenske Konjice in Zreče: taborniki na svetovnem jamboreeju

Vsaka štiri leta imajo taborniki s celega sveta možnost, da se za nekaj dni združijo na svetovnem skavtskem taborjenju, ki se imenuje jamboree. Letos je potekal v Južni Koreji, osrednje teme pa so bile globalni razvoj, svetovni mir, kulturna raznolikost, pustolovščina, zabava in prijateljstvo.

Na letošnjem taborjenju se je zbralo več kot 40.000 skavtov in tabornikov iz 158 držav.

Taborniki in skavti bivajo na jugu države, kjer je urejen velik prostor s šotori. Program je razdeljen na program v taboru, kjer organizirajo številne delavnice. Program izven tabora pa je namenjen spoznavanju korejske kulture in domačinov ter njihovega načina življenja in navad.

Ker se na srečanju zberejo s skoraj celega sveta, je bistvo dogodka bivanje v sožitju ter ustvarjanje novih prijateljstev. Udeleženci iz Slovenije so vsak večer organizirali večerjo, na katero so vsakič povabili drugo državo. Ob hrani so se spoznavali in družili. Z nekaterimi so se močno povezali in si z njimi tudi izmenjali rutke, našitke ali nekaj, kar ima zanje še večji pomen.

Na odpravi so se soočali z vročinskim valom in ekstremno vlago. Bližal se jim je tudi tajfun, zato so organizirali evakuacijo vseh udeležencev. Slovenska odprava, med katerimi so bili tudi konjiški in zreški taborniki, je odlično skrbela za preventivo. Ves čas so nosili klobučke, pili vodo in elektrolite, z njimi pa je bil tudi zdravnik.

Čeprav se zdi, da gre za zabavo, je jamboree mnogo več, saj mladim nudi priložnost za nova znanja, debato in razvoj aktivnosti, ki jih kasneje izvajajo v lokalnem okolju in skupnosti. (T. V.)

