Slovenske Konjice: humanitarnost in pomoč ob poplavah

Pretekle dni Slovence družita solidarnost in pomoč sočloveku. Številne občine in organizacije so se organizirale pri zbiranju sredstev za pomoč ljudem, javilo pa se je tudi veliko prostovoljcev, ki so priskočili na pomoč s svojimi donacijami ali pa so prizadetim pomagali tako, da so se k njim odpravili z namenom, da jim pomagajo pri odpravljanju posledic poplav.

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice

Pri območnem združenju so zelo aktivni ter v stalnem stiku s poveljnikom Štaba civilne zaščite Slovenije. Preko mreže območnih združenj zbirajo informacije o potrebah na prizadetih območjih.

Tako so že prejšnji teden na sedežu v gasilskem domu v Draža vasi zbirali materialno pomoč, ki je potrebna pri čiščenju. Nato se je 10 prostovoljcev z vsem zbranim materialom odpravilo v Rečico ob Savinji, kjer so pomagali pri čiščenju. Pomoči sta se pridružili tudi bolničarki, ki sta se v konvoju z gasilci odpravili nuditi prvo pomoč. V nedeljo pa so na predlog Lambrechtovega doma organizirali odhod 14 članov v Rečico ob Savinji, kjer so pomagali pri čiščenju. Na dan solidarnosti se je v Črno na Koroškem odpravilo dobrih 40 prostovoljcev. Vsi so bili samooskrbni – s seboj so prinesli vse, kar je potrebno za čiščenje.

Izjemen odziv občanov

Ljudi, ki so pripravljeni pomagati, je ogromno, v prvih dneh jih je bilo okoli 1000, to število pa vztrajno raste.

Na pomoč so jim priskočila tudi številna društva in organizacije. Pomagala jim je občina Slovenske Konjice, gasilska društva Draža vas in Konjice, pekarna Strnad, Unior ter podjetnik, ki je sam poskrbel za prevoz vode na poplavljena območja.

Prostovoljci s terena pa so poročali, da je zaradi tako velikega odziva fizične pomoči dovolj ter bodo prostovoljce aktivirali po potrebi. Območna organizacija bo vse, ki so pripravljeni pomagati, vključila v svoje aktivnosti, saj bodo te trajale še kar nekaj časa.

1 od 8

Pomagali tudi Lionsi

Na pomoč je priskočil tudi Lions klub Slovenske Konjice. Predstavniki so ob dnevu gasilca in dnevu solidarnosti gasilcem Slovenskih Konjic donirali potopno črpalko Rosenbauer Nautilus. Gasilci jo bodo uporabljali pri odpravljanju posledic poplav. Ta vikend so jo prvič že uporabili v prizadetih občinah Zgornje Savinjske doline.

Predsednik konjiškega Lions kluba Emil Martinsek se je ob tej priložnosti zahvalil gasilkam in gasilcem za njihovo nesebično pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč na konjiškem in tudi v drugih krajih po Sloveniji. Zaželel jim je, da jim bo črpalka dobro služila in da je ne bodo pogosto potrebovali.

Predsednik konjiških gasilcev Aljaž Tomažič se je za črpalko zahvalil in povedal, da jim bo pri črpanju vode ob poplavah zelo koristila. (T. V.)