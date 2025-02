Slovenske Konjice: Huda mravljica dobila leseno različico

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je pred dnevi postala skrbnica lesene mravljice, ki jo je izdelal Jože Onič. Konjičan je tako na seznam svojih izdelkov iz lesa, iz katerega tudi sicer veliko izdeluje, dodal nov zelo aktualen produkt. V Slovenskih Konjicah so se namreč odločili, da bodo letos na različne načine obeležili 70-letnico prve izdaje pesmi Huda Mravljica v knjižni obliki. Onič je ob tem razmišljal, kaj bi lahko k temu jubileju prispeval tudi sam in idejo predstavil vodji Knjižnice Slovenske Konjice Ani Miličevič. Ta je bila navdušena in Onič se je lotil dela. Zbral je več fotografij mravelj in za svoj izdelek iz vsake potegnil nekaj detajlov. Je pa dodal, da gre za unikat, ki ga je izdeloval več kot pet ur in da o ‘serijski proizvodnji’ podobnih mravljic ne razmišlja. Spomnimo: avtor pesmi Huda mravljica je Branko Rudolf, rojen v Konjicah. (Jure Mernik)