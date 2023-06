SLOVENSKE KONJICE Florjan Jančič predstavil novo monografijo o konjiškem gasilstvu

Nova monografija častnega občana Slovenskih Konjic Florjana Jančiča prinaša zanimiv oris zgodovine mesta in gasilstva v njem.

Florjan Jančič je eden najbolj plodovitih konjiških publicistov. Ob 150-letnici konjiškega gasilskega društva je izšlo njegovo zadnje delo, monografija z naslovom Sto petdeset let gasilstva v mestu Slovenske Konjice 1873–2023. Predstavili so jo minuli ponedeljek v konjiškem Domu kulture, v sklopu dogodkov ob prazniku Občine Slovenske Konjice.

V prvem delu nove monografije je avtor pod drobnogled vzel zgodovino mesta Slovenske Konjice, v drugem opisuje razmere, ki so v letu 1873 botrovale ustanovitvi tedanje trške požarne straže, in razvoj konjiškega gasilstva v nadaljnjih letih. V tretjem delu oriše zgodovino razvoja požarnega varstva in gasilstva, vse od starega veka naprej.

Več in podrobneje o zanimivem delu, tudi o tem, kakšne zanimivosti so avtorja presenetile, pa v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

(NK, Foto: Foto Nareks)

