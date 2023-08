Slovenske Konjice: Druga poletna kulturnica

V sredo je v Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice potekala druga poletna kulturnica. Organizirala jo je Splošna knjižnica Slovenske Konjice.

Maja Furman je vodila zanimiv pogovor z novinarko in pisateljico Adriano Kuči. Osrednja tema pogovora je bil njen roman Ime mi je Sarajevo, ki je nominiran za Cankarjevo nagrado. Zanjo ta nominacija pomeni ogromno pohvalo, a se hkrati zaveda, da nosi veliko breme, saj bralci zdaj od njene naslednje knjige pričakujejo veliko.

V nominiranem romanu, ki ga je napisala zgolj v slabem mesecu dni, spregovori o obleganem Sarajevu, glavno junakinjo pa bralec spremlja skozi različna obdobja odraščanja, ki jo na različne načine močno zaznamujejo.

Na literarni pogovor sta prišli tudi njeni hčerki, ki sta njena velika podpora, hkrati pa tudi kritika. Svojo bralsko izkušnjo je zaupala tudi prva bralka njenega rokopisa, ki je povedala, da se med branjem sliši Adrianin glas ter da se z vsakim ponovnim branjem romana odkrivajo njegove nove razsežnosti.

Adriana je zaupala, da zase izbira knjige, ki jo prisilijo v razmišljanje o stvareh, o katerih se ne razmišlja dovolj. Povedala je tudi, da se doma počuti povsod, kjer so ljudje, ki jih ima rada in ki imajo radi njo. V kratkem lahko pričakujemo tudi njeno naslednje literarno delo, njen navdih za pisanje pa so knjige, otroci in vsi ljudje, ki jih ima rada. Ko ustvarja, se popolnoma odklopi od zunanjega sveta, saj jo delo spremlja ves čas in je vedno v njenih mislih. Verjame, da je vsako pisanje literarnoterapevtsko. (T. V.)