Slovenske Konjice: direktor ZD z župani za ohranitev dežurnega zdravnika, zdravstveni minister miri

Direktor konjiškega Zdravstvenega doma Dejan Verhovšek je z župani konjiške, zreške in vitanjske občine govoril o neuradnem predlogu reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči (NMP), ki je pred dnevi zaokrožil v javnosti.

Sprejeli so skupno stališče, da je tak predlog nesprejemljiv in da se bodo zavzemali za ohranitev obstoječega sistema.

“Skupaj smo nedvoumno ocenili, da predlagana sprememba ne prinaša izboljšanja zdravstvene oskrbe na našem območju in poslabšuje dostopnost do nujnih zdravstvenih storitev. Zavedamo se, da je dokument neuraden predlog, vendar obsojamo predloge, saj ti niso bili usklajeni z lokalno skupnostjo in izvajalci zdravstvene dejavnosti ali na kakršni koli način predstavljeni in skomunicirani s širšo javnostjo,” je po sestanku sporočil Verhovšek.

Minister miri: ne bomo krčili, dokument ni za javnost

Spomnimo: po predlogu reorganizacije službe NMP, ki ga je pripravila delovna skupina ministrstva za zdravje, bi v Slovenskih Konjicah ponoči, ob vikendih in praznikih ostali brez dežurnega zdravnika. O tem pišemo tudi v novi številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je izšla včeraj.

Minister za zdravje je te dni sicer poudaril, da predlog ni bil namenjen javnosti in da gre zgolj za delovni dokument, o katerem se mora stroka še uskladiti. Zavrnil je očitke, da naj bi krčili mrežo nujne medicinske pomoči in napovedal, da bodo z družinskimi in urgentnimi zdravniki ter primarno in sekundarno ravnjo uskladili predlog reorganizacije. Zatrdil je, da bo vsak prebivalec Slovenije imel dostop do storitev nujne medicinske pomoči in obravnave v dežurni službi. Jasno sliko, kako naj bi bila videti reorganizirana mreža, minister napoveduje do konca januarja.

Spremembe so po ministrovi oceni sicer nujne, saj med drugim nekateri zdravstveni domovi ne zmorejo več zagotavljati neprekinjenega zdravstvenega varstva. Z reorganizacijo, ki naj bi zaživela z letom 2024, želijo urediti delo v ambulanti družinskega zdravnika in delo v ambulanti dežurne službe. Prav tako želijo poenotiti delo v vseh urgentnih centrih.

