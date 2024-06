Slovenske Konjice danes V VRTINCU ZABAVE: tu je 27-letka Radia Rogla!

V Slovenskih Konjicah danes pričakujemo večtisočglavo množico zabave željnih obiskovalcev, na 27-letki Radia Rogla, največji brezplačni zabavi ob začetku počitnic.

Že popoldne ob 17. uri začenjamo z nastopi plesnih skupin, nato s koncerti številnih glasbenih zvezd zabavo nadaljujemo pozno v noč. Brez vstopnine in brez parkirnine!

Žan Serčič, Modrijani, Maraaya, Nina Pušlar, …

Na odru na konjiškem Mestnem trgu bo že ob 17. uri precejšnja gneča, saj bo zaplesalo več sto mladih plesalcev Plesne šole Pika in Jaydance studia – s slednjimi bo nastopil tudi Dejan Dogaja.

Zabavo bomo nadaljevali z Odrom mladih, kjer bodo nastopile mlade nadarjene pevke Kira Štruc Jurički, Sofija Mrzdovnik in Nuša Pliberšek.

Na odru 27-letke nas bodo nato zabavali: Dejan Vunjak, Modrijani, ansambel Stil, Zvita feltna, Tjaša Božič, Ansambel Vikend, Tanja Žagar, Buryana, Nika Zorjan, Domen Kumer, Skater, Ines Erbus, Maraaya in Žan Serčič, glasbeno zabavo pa bomo končali s polnočnim koncertom Nine Pušlar tam okoli ene ure zjutraj. Pozdravil ap nas bo tudi popotnik Oliver Tič, ki s svojo psičko pešači okoli sveta.

Podroben razpored nastopajočih najdete na www.letka.si.

Nogometna letka zabava!

Tudi letos smo poskrbeli za pestro gostinsko ponudbo in spremljevalno dogajanje: za otroke je na travniku v bližini Mestnega trga urejen zabaviščni park, za odrasle pa smo pripravili pravo Nogometno letka zabavo. Kar 270 nagrad bomo podelili obiskovalcem, ki se bodo preizkusili v nogometnem pikadu, to je v brcanju napihljive žoge v tarčo velikega nogometnega napihljivega igrala.

Odpeljali jih bomo na morje!

V sklopu 27-letke bomo tudi to poletje dobrodelni, saj bomo kar dva avtobusa starih staršev in vnukov ob podpori Banke Sparkasse odpeljali na izlet na morje. Sedeži na avtobusih so sicer že zasedeni, bomo pa potnikom simbolično predali sedeže na odru 27-letke.

Izlet poteka ob pomoču Humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Načelnik policije: naj bo zabava odgovorna

Na odru se bo zvrstilo veliko glasbenikov in glasbenih ter plesnih skupin, pod njim pa bodo za prijeten in varen potek prireditve skrbeli varnostniki in policisti, zdravstveno osebje, gasilci, …

Policijske enote bodo ta dan okrepljene, tako na prireditvenem prostoru kot v okolici Slovenskih Konjic, pravi načelnik Policijske postaje Slovenske Konjice Robert Vipotnik Sirc:

“Kot vsako leto do sedaj bomo tudi letos policisti PP Slovenske Konjice poskrbeli z dodatnimi policisti za varnost na sami prireditvi, kakor tudi v širši okolici. Pri varovanju nam bodo pomagali policisti iz drugih enot policije. Poudarek bo na kršitvah javnega reda in miru in prometni varnosti.

Ob tej priložnosti bi opozoril vse obiskovalce, da upoštevajo navodila in ukaze varnostnikov, ki bodo varovali prireditev. Prav tako je potrebno upoštevati pravila, ki veljajo na samem prireditvenem prostoru. Tako je prepovedano vnašanje in prodajanje pijač v stekleni embalaži, vnos nevarnih in prepovedanih predmetov. Prepovedano je prodajanje alkohola mladoletnikom in vidno vinjenim obiskovalcem.

Starše mladoletnikov bi opozoril, da so mladi do 16. leta lahko sami na prireditvi do 24. ure, po tej uri pa le v spremstvu staršev oziroma skrbnikov.

Prav tako bi vse, ki bodo uživali alkoholne pijače pozval k odgovornemu ravnanju in naj ne vozijo, ter si poskrbijo za prevoz.

Vsem udeležencem želim veliko zabave in nepozaben večer.”

