Slovenske Konjice danes V VRTINCU ZABAVE: tu je 26-letka Radia Rogla!

V Slovenskih Konjicah danes pričakujemo večtisočglavo množico zabave željnih obiskovalcev, na 26-letki Radia Rogla, največji brezplačni zabavi ob začetku počitnic!

Od 17. ure dalje prirejamo nepozabno zabavo s številnimi glasbenimi zvezdami, ki nas bodo zabavale pozno v noč. In to BREZ VSTOPNINE in BREZ PARKIRNINE!

Poskrbljeno je za otroška igrala in zabavišče, pestro gostinsko ponudbo in drugo spremljevalno dogajanje, pa tudi na številna presenečenja za obiskovalce nismo pozabili.

Od Fehtarjev in Modrijanov do Žana Serčiča, Tanje Žagar, Alye …

Na odru na Mestnem trgu bodo množico zabavali:

Modrijani, Fehtarji, Žan Serčič, Tanja Žagar, Flirrt, Alya, Vili Resnik, Erosi, Uroš in Tjaša, Mark Zebra, Buryana, Vzrock in Nina Lampret. Letko bodo tokrat s kar dvournim žurom v jutranjih urah končali Fehtarji.

Že ob 17. pa bo oder Letke odprlo in zatreslo okoli 300 plesalcev iz Jay dance studia in Plesne šole Pika.

Podroben razpored nastopajočih po urah najdete na www.letka.si.

Odpeljali jih bomo na morje!

Tudi ob 26 -letki Radia Rogla smo pripravili akcijo za naše najmlajše in najstarejše poslušalce. Kar dva avtobusa babic, dedkov in njihovih vnukinj ter vnukov peljemo na morje.

Doživetje je tudi letos omogočila Banka Sparkasse. Čaka nas čudovit julijski morski dan, kjer ne bo manjkalo sonca, morja, zabavanja, plavanja.

Zdaj so zasedeni že vsi sedeži v morskem avtobusu, na 26-letki pa bomo potnikom simbolično predali ključe avtobusa.

Načelnik policije: Naj bo zabava odgovorna in varna

Na odru se bo zvrstilo veliko glasbenikov in glasbenih ter plesnih skupin, pod njim pa bodo za prijeten in varen potek prireditve skrbeli varnostniki in policisti. Policijske enote bodo ta dan okrepljene, tako na prireditvenem prostoru kot v okolici Slovenskih Konjic, je povedal načelnik Policijske postaje Slovenske Konjice Robert Vipotnik Sirc:

“Pri varovanju nam bodo pomagali policisti iz drugih enot policije. Poudarek bo na kršitvah javnega reda in miru in prometni varnosti.

Ob tej priložnosti bi opozoril vse obiskovalce, da upoštevajo navodila in ukaze varnostnikov, ki bodo varovali prireditev. Prav tako je trebaupoštevati pravila, ki veljajo na samem prireditvenem prostoru. Tako je prepovedano vnašanje in prodajanje pijač v stekleni embalaži, vnos nevarnih in prepovedanih predmetov. Prepovedano je prodajanje alkohola mladoletnikom in vidno vinjenim obiskovalcem. Starše mladoletnikov bi opozoril, da so mladi do 16. leta lahko sami na prireditvi do 24. ure, po tej uri pa le v spremstvu staršev oziroma skrbnikov.

Prav tako bi vse, ki bodo uživali alkoholne pijače, pozval k odgovornemu ravnanju, naj ne vozijo. Vsem udeležencem želim veliko zabave in nepozaben večer.”

1997 je bilo leto!

Natisnili so prve knjige Harrya Potterja, v Sloveniji smo volili predsednika, med skakalci je briljiral Primož Peterka.

In prvič se je oglasil Radio Rogla. Radio Rogla je danes 100 tisoč prijateljev. Je 26 čudovitih nepozabnih let. Hvala vam. Praznovanje je za vse nas. Dobrodošli.

Radio Rogla je pripravil najboljši izbor poletne glasbe z vrhunskimi izvajalci.

Naši pokrovitelji so znova omogočili, da je prireditev v Slovenskih Konjicah že 21. (začeli smo s Petletko) za vas brezplačna.

Poletje se začenja! In tu je 26-Letka Radia Rogla! Zaslužili ste si to zabavo!

Takole je bilo lani: