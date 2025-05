Slovenske Konjice: Blagovnica KGZ dobila še vrtni center

Kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenske Konjice je konec februarja zaključila prenovo svoje blagovnice, danes pa je odprla še novi vrtni center Jurijev vrt. Ta pomembno dopolnjuje ponudbo trgovine in je namenjen ljubiteljem vrtnarjenja, samooskrbe ter urejanja okolice doma.

Kupci bodo tam med drugim našli kakovostno zemljo, lonce, korita, okrasno kamenje, lubje, zastirke ter širok nabor sadik. Vse na enem mestu in s strokovno pomočjo prodajalcev. Vse kupce do sobote čaka 5-odstotni popust na vse sadike. (E. N.)

1 od 6