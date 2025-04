SLOVENSKE KONJICE 600 mladih je zapelo pomladi

Območna izpostava JSKD Slovenske Konjice je v aprilu v avli Osnovne šole Ob Dravinji dvakrat organizirala koncerta Območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov »Zapojmo pomladi«.

Prvi koncert je potekal 16. aprila, drugi pa 23. aprila. Skupaj se je na odru zvrstilo kar 12 pevskih zborov z okoli 600 mladimi pevci.

Prijazno in sproščeno vzdušje sta dodatno soustvarjala povezovalca programa – Anja Milošič Šalamun na prvem in David Voh na drugem koncertu. Uvodne besede je na obeh prireditvah namenil Aleš Jelenko, vodja Območne izpostave JSKD Slovenske Konjice.

Več pa v tiskanih NOVICAH, ki so izšle že danes.

(A. M. Foto: Matej Nareks)