Slovenske Konjice: 20 let Festivala lepopisja

Tradicija lepega pisanja z roko. V občini Slovenske Konjice jo negujejo že 20 let.

Vsako leto organizirajo Festival lepopisja za osnovnošolce, ki učence vseh treh triad spodbuja k izdelavi lepopisnih izdelkov, spisanih z roko in z globljo sporočilno vrednostjo. V počastitev tega jubileja so pripravili ulično razstavo, ki je od začetka oktobra 2024 na ogled na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah.

Zaključna prireditev letošnjega 20. Festivala lepopisja s podelitvijo priznanj, kulturnim programom in razstavo lepopisnih del pa bo v petek, 11. oktobra, v Žički kartuziji. Dogodek bo brezplačen in odprt za javnost. (E. N.)

Več in podrobneje v aktualni številki lokalnega časopisa NOVICE.