Slovenske Konjice: 15 let kleti Zlati grič na sedanji lokaciji

V Vinski kleti Zlati grič so danes obeležili 15 let delovanja na sedanji lokaciji. Ob tem so povabljenim poslovnim partnerjem predstavili nov logotip in novo filozofijo Zlati grič 2.0, ki bosta zgradila most med včeraj in jutri.

Češki lastniki Zlatega griča so poudarili, da želijo povezati kulturni prostor Češke in Slovenije pri vsakdanjem delu in utripu podjetja in čudovito destinacijo narediti še bolj privlačno in odprto za ljudi vsega sveta. O tem povezovanju je govoril tudi častni gost veleposlanik Češke v Sloveniji Jiri Kudela. Povedal je, da je češka trgovinska menjava s Slovenijo trikrat večja kot s Hrvaško. Ocenil je, da je sodelovanja toliko, ker sta češka in slovenska mentaliteta zelo podobni: oboji smo pragmatični, imamo dobre ideje in znamo slediti svojim ciljem. ‘Vse to se bo zagotovo odrazilo tudi tukaj v Slovenskih Konjicah na Zlatem griču’, je ocenil in slovenska vina označil za ‘fantastična’.

Nov logotip že krasi vhodni portal vinske kleti Zlati grič, javnosti pa bodo vse podrobnosti predstavili 25. maja na dnevu odprtih vrat.