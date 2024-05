Slovenska olimpijska bakla danes prispela v Celje

Po Sloveniji že dober mesec potuje slovenska olimpijska bakla, ki v času do začetka letošnjih poletnih olimpijskih iger pomaga širiti vrednote ter duh olimpizma. Ob tem povezuje ljudi iz vseh koncev države in navdušuje vse ljubitelje športa. Danes se je bakla ustavila tudi v Celju, kjer so jo ob številnih predstavnikih športnih društev in drugih ustanov nosili tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač ter nekdanji izjemni celjski športniki in športnice Tina Trstenjak, Anja Valant Velepec, Marijana Lubej, Vlado Bojovič, Luka Žvižej in Nenad Stojaković.

Jutri bo bakla slovenska olimpijska bakla obiskala občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. (Jure Mernik)

