Slovenska nogometna reprezentanca v Celju premagala BiH

Slovenska nogometna reprezentanca se je po enajstih letih in pol vrnila na celjski stadion Z’dežele. Nazadnje je tam novembra 2013 z 1:0 premagala Kanado, danes pa z 2:1 Bosno in Hercegovino. Na tribunah se je tokrat zbralo 12.073 navijačev obeh reprezentanc. Prvi jih je na noge dvignil Vojničan Benjamin Verbič, ki je v 63. minuti dosegel zadetek za 1:0. Ob koncu tekme je bil z bele točke zanesljiv še Andres Vombergar. Gostje so izid znižali globoko v sodnikovem podaljšku.

Slovenski dres so med drugim nosili tudi štiri člane Nogometnega kluba Celje – Žan Karničnik, Tamar Svetlin, Aljoša Matko in Mark Zabukovnik, ter Zrečan Blaž Kramer.