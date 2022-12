Slovenska motošportnika leta sta Tim Gajser in Tjaša Fifer

Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser iz Makol je osmič zapored najboljši motošportnik v Sloveniji. V ženski konkurenci je drugič najboljša voznica vzdržljivostnega motociklizma Tjaša Fifer iz Bukovca. V izboru krovne zveze AMZS torej presenečenj ni bilo.

Tradicionalno podelitev priznanj najboljšim so po treh letih spet pripravili v ljubljanski Festivalni dvorani. Gajser je priznanje prejel predvsem zaradi osvojenega naslova svetovnega prvaka. Ob tem je dejal: “Sezona je bila naporna. Kot otrok sem sanjal, da bom enkrat svetovni prvak, sedaj mi je to uspelo že petkrat in res nimam besed. Priprave na novo sezono so v teku, cilj pa je seveda ubranitev naslova.” Fiferjeva se je v zadnjem času posvetila predvsem svetovnemu prvenstvu v vzdržljivostnem motociklizmu. Njeno letošnjo sezono je močno krojila poškodba, vseeno pa je v skupnem seštevku zasedla 13. mesto.

Foto: Damjan Končar

