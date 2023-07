SLOVENSKA BISTRICA Zastrupitev s plinom

Na Ptujski cesti v naselju Gaj pri Slovenski Bistrici so pragerski gasilci zaradi zastrupitve s plinom nekaj za poldnevom posredovali v stanovanjski hiši.

V njej so našli neodzivno osebo. Še dvema so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti pa so na kraju oskrbeli še štiri osebe, eno pa so morali odpeljati v mariborski UKC. Preostali so poiskali pomoč v bistriškem zdravstvenem domu.

Kontaminirane prostore so pregledali z detektorjem nevarnih plinom in jih prezračili.

(slika je ponazoritvena)

PŠ