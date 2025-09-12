Slovenska Bistrica: To soboto Frida praznuje 13. rojstni dan!

V soboto, 13. septembra, bo v Mestnem parku v Slovenski Bistrici velika prireditev za otroke in mladino – praznovanje 13. Fridinega rojstnega dne.

Dogajanje bo med 9.30 in 13.30, letos pa bo v lokalnem okolju zelo priljubljena maskota miška Frida praznovala v stilu pravih superjunakov. Program bo obsegal gledališko predstavo ob otvoritvi, več kot 20 ustvarjalnih, športnih, znanstvenih in superjunaških delavnic, animacije, igre, ustvarjalne kotičke, mini poligon s športnimi igrami, poslikave obraza ter foto kotičke.

Rebeka Potočnik iz Otroškega mladinskega društva Fridina mišnica ocenjuje, da število obiskovalcev prireditve vsako leto narašča in se giblje med 2.000 in 3.000: »Trudimo se, da v duhu prostovoljstva ohranimo vrednoto solidarnosti. Vse dogajanje temelji na prostovoljstvu. Vsi sodelujejo z željo, da doživetje otrokom ostane v lepem spominu in da se ob tem tudi kaj naučijo.«

Organizatorji vabijo otroke, starše in vse prijatelje miške Fride, da se jim pridružijo pri sproščenem in zabavnem druženju. Moto praznovanja pa je: Pridi takšen, kot si! Bodi to, kar si – svoj junak!